В администрации США сообщили, что Путин первым прибудет на место проведения саммита в Женеве

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15 июня 2021, 19:17 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин первым прибудет на место переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Соответствующую информацию предоставили во вторник в администрации США.

Американский чиновник высокого ранга сообщил журналистам, что Владимир Путин приедет на место переговоров в Женеве в 13.00 по местному времени (14.00 по московскому времени) среды, 16 июня. Через некоторое время прибудет Джо Байден.

После этого главы России и США проведут встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, а затем состоится протокольная съемка, в рамках которой, как предполагается, говорить будет только швейцарский политик.

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