В администрации США сообщили, что Путин первым прибудет на место проведения саммита в Женеве

Президент России Владимир Путин первым прибудет на место переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве. Соответствующую информацию предоставили во вторник в администрации США.
Американский чиновник высокого ранга сообщил журналистам, что Владимир Путин приедет на место переговоров в Женеве в 13.00 по местному времени (14.00 по московскому времени) среды, 16 июня. Через некоторое время прибудет Джо Байден.
После этого главы России и США проведут встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, а затем состоится протокольная съемка, в рамках которой, как предполагается, говорить будет только швейцарский политик.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.