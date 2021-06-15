Чиновник администрации США: рабочий обед в рамках встречи Путина и Байдена в Женеве не планируется

Чиновник администрации США заявил во вторник, что рабочего обеда на встрече президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джо Байдена в Женеве в среду, 16 июня, не предусмотрено.
Представитель администрации Соединенных Штатов высокого ранга подчеркнул, что "преломления хлеба" в рамках саммита не произойдет. Он также заметил, что переговоры глав России и США в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с обеих сторон.
По словам источника, в Вашингтоне рассчитывают на то, что по итогам встречи в Женеве Джо Байден и Владимир Путин дадут ряд поручений, однако "крупных итогов не ожидается".
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