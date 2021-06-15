В Евросоюзе выступили за предсказуемые отношения с РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США заявила, что Европа выступает за предсказуемые отношения с Россией, а также развитие диалога со страной в тех сферах, где это возможно.
Фон дер Ляйен напомнила, что Россия является самым большим соседом Европейского Союза. Она отметила, что ранее отношения с РФ вошли в "негативную спираль", однако Европа рассчитывает на то, что в будущем связи со страной станут более предсказуемыми.
Глава ЕК уточнила, что для достижения данной цели следует отойти от "нарушений международного права и прав человека", а также "противостоять попыткам РФ подорвать демократии".
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