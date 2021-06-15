Евросоюз и США приняли решение подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях

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15 июня 2021, 16:15 Источник: ТАСС

подпись документа, pixabay.com

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях. Соответствующую информацию предоставил глава Евросовета Шарль Мишель.

Уточняется, что Евросоюз и США намерены добиться вакцинации против коронавируса нового типа 3/4 населения планеты к концу следующего года, создать рабочую группу в целях координации работы по борьбе с изменением климата. Кроме того, стороны планируют выделять $100 млрд в год бедным странам для поддержки биоразнообразия на их территориях.

Также на саммите в Брюсселе было решено активизировать продвижение своих ценностей во всем мире.

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