Аргументы Недели Политика 13+

Евросоюз и США приняли решение подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях

, 16:15 Источник: ТАСС

Евросоюз и США приняли решение подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях
подпись документа, pixabay.com

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение подписать основополагающий пакт о трансатлантических отношениях. Соответствующую информацию предоставил глава Евросовета Шарль Мишель.

Уточняется, что Евросоюз и США намерены добиться вакцинации против коронавируса нового типа 3/4 населения планеты к концу следующего года, создать рабочую группу в целях координации работы по борьбе с изменением климата. Кроме того, стороны планируют выделять $100 млрд в год бедным странам для поддержки биоразнообразия на их территориях.

Также на саммите в Брюсселе было решено активизировать продвижение своих ценностей во всем мире.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Сергей Собянин заявил о взрывном росте диагностики коронавируса в Москве в последние дни

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 14 июня, заявил о взрывном росте диагностики коронавирусной инфекции в столице. Столичный градоначальник заявил, что количество новых выявленных заражений COVID-19 в Москве за последние дни возросло на 80%.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Общество

Общество

Общество

Происшествия