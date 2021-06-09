В Евросоюзе начинают более жестко критиковать Александра Лукашенко

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9 июня 2021, 09:29 Источник: Коммерсантъ

pixabay.com

В Евросоюзе осудили действия главы Белоруссии Александра Лукашенко, назвав его “диктатором”. Соответствующее заявление сделал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

С такой критикой Боррель обрушился на Лукашенко накануне, восьмого июня, когда выступал в Страсбурге на пленарной дискуссии Европарламента. На данном мероприятии участники обсуждали посадку воздушного судна Ryanair в белорусской столице. Также не обошли стороной тему задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В ходе своего выступления Боррель подчеркнул: “Полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором”.

Евродепутаты согласились с Боррелем, что именно так следует называть Лукашенко.

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