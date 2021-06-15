Алиев и Эрдоган во вторник подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции

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15 июня 2021, 16:44 Источник: ТАСС

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/Xinhua

Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 июня, подписали в городе Шуша, который ранее перешел под контроль Баку, декларацию о союзнических отношениях двух стран.

Ильхам Алиев после подписания соглашения сообщил журналистам, что данный документ имеет историческое значение. По словам политика, декларация касается всех направлений сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в частности, в области обороны.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на азербайджанскую территорию накануне с официальным визитом. Сегодня он посетил город Шуша.

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