Путин заявил о развитии политической системы в России

Президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил о развитии политической системы в России. Российский лидер рассказал, что в РФ зарегистрированы 34 партии. На сайте Кремля опубликован текст интервью Путина.
Президент заявил, что 32 партии будут принимать участие в различных выборных процессах в сентябре. "Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается", - сказал Путин.
В интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу российский лидер выразил уверенность в том, что его уход никак не подорвет страну. Путин сказал, что намерен сделать всё, чтобы "преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны".
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