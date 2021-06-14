Путин при выборе преемника сделает всё, чтобы «были поддержаны преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь»

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14 июня 2021, 17:36 Источник: URA.RU

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин при поиске и выборе своего преемника поддержит человека, который будет готов отдать жизнь за Россию. В интервью журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу российский лидер выразил уверенность в том, что его уход никак не подорвет страну.

Путин сказал, что намерен сделать всё, чтобы «преданные стране люди, готовые положить на алтарь отечества жизнь, были поддержаны».

Глава российского государства заверил, что для него самого нет более важной задачи, чем укрепление Российской Федерации.

Он не рассматривает свой уход с поста президента России, как возможную угрозу для стабильности в нашей стране. «Сейчас много проблем. Но ситуация другая», — пояснил Владимир Путин.

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