Владимир Путин назвал НАТО «рудиментом холодной войны»

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14 июня 2021, 16:54 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в беседе с американскими журналистами назвал НАТО "рудиментом холодной войны". По словам политика, причина, по которой альянс все еще существует, не до конца ясна.

Владимир Путин отметил, что ранее говорили о трансформации НАТО, но теперь об этом "подзабыли". По словам Российского лидера, Москва исходит из того, что Североатлантический альянс – это военная организация, страны-члены которой являются союзниками США. "Ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", – заметил политик, говоря об участии президента Соединенных Штатов Джо Байдена в самитах G7 и НАТО.

Путин также уточнил, что представляет, как в альянсе ведется дискуссия – "все решается консенсусом", однако сушествует "одно мнение правильное, а все остальные – не очень".

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