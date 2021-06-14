Владимир Путин назвал НАТО «рудиментом холодной войны»

Президент РФ Владимир Путин в беседе с американскими журналистами назвал НАТО "рудиментом холодной войны". По словам политика, причина, по которой альянс все еще существует, не до конца ясна.
Владимир Путин отметил, что ранее говорили о трансформации НАТО, но теперь об этом "подзабыли". По словам Российского лидера, Москва исходит из того, что Североатлантический альянс – это военная организация, страны-члены которой являются союзниками США. "Ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться", – заметил политик, говоря об участии президента Соединенных Штатов Джо Байдена в самитах G7 и НАТО.
Путин также уточнил, что представляет, как в альянсе ведется дискуссия – "все решается консенсусом", однако сушествует "одно мнение правильное, а все остальные – не очень".
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