Президент США Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО

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14 июня 2021, 13:42 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Pool/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия в саммите. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг к настоящему моменту приветствовал присутствующих.

Согласно последней информации Столтенберг в своем приветствии отметил высокую важность консультаций союзников по Североатлантическому альянсу.

Напомним, ранее в понедельник, 14 июня, генеральный секретарь организации подтвердил, что по итогам саммита, который состоится сегодня в Брюсселе, не планируется объявлять сроки или точные даты вступления новых государств в НАТО.

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