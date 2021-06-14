В НАТО не планируют по итогам саммита объявлять о вступлении новых членов в альянс

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14 июня 2021, 12:26 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 14 июня, подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых государств в Североатлантический альянс.



Столтенберг ожидает, что сегодня лидеры подтвердят решения, которые ранее были приняты в отношении присоединения новых членов к альянсу, в частности, заявление о том, что Грузия вступит в НАТО. Североатлантический альянс, однако, не планирует сегодня называть каких-либо сроков или дат.

Генсек НАТО уточнил, что организация намерена сконцентрироваться на реформах, поддержке Грузии, на модернизации оборонных институтов. "Наше послание таково, что двери НАТО открыты", – заключил Йенс Столтенберг.

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