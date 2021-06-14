Путин сообщил, что не помнит разговора с Байденом о душе

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами заявил, что не помнит разговора о душе, который якобы состоялся между ним и главой США Джо Байденом, когда последний занимал пост вице-президента.
Джо Байден в марте текущего года во время интервью телеканалу ABC заявил, что однажды при встрече якобы сообщил российскому лидеру, что "не видит в нем души".
"Я не помню этой части нашего разговора", – подчеркнул президент России Владимир Путин в рамках разговора с сотрудником телеканала NBC. Российский политик также предположил, что у главы Соединенных Штатов Америки хорошая память.
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