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Пушков прокомментировал предложение Бортника заработать на запуске «Северного потока-2»

, 14:59

Пушков прокомментировал предложение Бортника заработать на запуске «Северного потока-2»
Алексей Пушков, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление политолога Руслана Бортника о том, что Украина может заработать на запуске трубопровода «Северный поток-2», но в таком случае надо передать часть акций Киеву.

«Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай. Новое подтверждение паразитического характера «новой» Украины», - написал он в Twitter.

Пушков отметил, что Украина не имеет никакого отношения к «Северному потоку-2».

Ранее политолог Руслан Бортник предложил сделать Украину сособственником «Северного потока — 2» и передать ей «пять-семь-десять процентов» для компенсации убытков от транзита газа.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение «СП-2» повышает риск «полномасштабной войны».

На его слова также отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. 

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