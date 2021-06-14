Группа депутатов бундестага предложила «перезапустить» отношения с Россией

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14 июня 2021, 09:19

бундестаг, pixabay.com

Несколько депутатов из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) выдвинули идею о "перезапуске" отношений Москвы и Берлина. Соответствующая информация содержится в тексте проекта резолюции.

Депутаты уточнили, что российско-германские отношения обладают высоким значением не только в вопросе обеспечения безопасности стран-членов Евросоюза, но и в целом в сфере поддержания стабильности в Европе.

Депутаты, как сообщает RT, считают, что "дипломатический пинг-понг", состоящий из санкций и ответных санкций в рамках ЕС, ведет в тупик. На этом фоне, как уверяют авторы идеи, Москве приходится укреплять сотрудничество с Пекином.

Члены фракции АдГ полагают, что Германии следует активно усиливать диалог с РФ, в частности, создать межведомственную рабочую группу в целях разработки устойчивой стратегии сотрудничества. Кроме того, необходимо добиваться возобновления работы Совета Россия — НАТО, отказаться от идеи отключения страны от платежной системы SWIFT, а также не соглашаться в Евросовете с предложениями продлить санкции в отношении РФ.

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