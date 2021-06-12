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Джонсон и Меркель обсудили деятельность РФ и КНР в ходе саммита G7 в Корнуолле

, 16:01

Джонсон и Меркель обсудили деятельность РФ и КНР в ходе саммита G7 в Корнуолле
Ангела Меркель и Борис Джонсон, фото: Pool/Global Look Press

На переговорах в рамках саммита G7, который проходит с 11 по 13 июня в Корнуолле, канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер-министр Борис Джонсон затронули тему Российской Федерации и Китая. По данным BBC, в коммюнике канцелярии Джонсона подчеркивается, что деятельность России и КНР является “дестабилизирующей”.

Следует отметить, что российское руководство отвергает заявления глав западных стран о том, что Москва осуществляет агрессивную или дестабилизирующую деятельность. Согласно заявлению, канцлер Германии и глава британского правительства признали важность сотрудничества ФРГ и Соединенного Королевства для укрепления связей между населением двух государств, безопасности и торговли.

Сегодня, 12 июня, участники G7 принимают участие в сессии, которая касается международных вопросов. Предполагается, что лидеры стран особое внимание уделят теме России и Китая.

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