Захарова ответила на заявление «Большой семерки» о заинтересованности в отношениях с РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июня 2021, 22:28

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление участников саммита «Большой семерки» о том, что они заинтересованы в «предсказуемых» и «стабильных» отношениях с Россией.

«Как указали участники G7, они намерены действовать вместе с Россией там, "где есть сферы общего интереса" … Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "Семеркой", у которой с этой сферой не очень», - написала она в своем Телеграм-канале.

Захарова отметила, что раньше «стабильности и предсказуемости» требовали только от России, но теперь эта задача стала «сферой совместных отношений, зависящей от всех сторон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости