Захарова ответила на заявление «Большой семерки» о заинтересованности в отношениях с РФ
13 июня 2021, 22:28
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление участников саммита «Большой семерки» о том, что они заинтересованы в «предсказуемых» и «стабильных» отношениях с Россией.
«Как указали участники G7, они намерены действовать вместе с Россией там, "где есть сферы общего интереса" … Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "Семеркой", у которой с этой сферой не очень», - написала она в своем Телеграм-канале.
Захарова отметила, что раньше «стабильности и предсказуемости» требовали только от России, но теперь эта задача стала «сферой совместных отношений, зависящей от всех сторон».
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