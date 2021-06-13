Страны G7 выступили за стабильные отношения с Россией, но призвали ее «прекратить дестабилизирующее поведение»

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13 июня 2021, 17:37

G7, фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на коммюнике по итогам саммита «Большой семерки» сообщили, что представители этих стран заинтересованы в «стабильных» и «предсказуемых» отношениях с Россией.

«Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес», - говорится в документе.

При этом участники G7 призывают Москву «прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», в том числе вмешательство в демократические системы других стран. Кроме того, они напоминают, что Россия должна выполнять международные обязательства в сфере прав человека.

Напомним, что саммит «Большой семерки» начался в пятницу, 11 июня, на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. В нем приняли участие лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. В качестве приглашенных гостей выступили представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР.

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