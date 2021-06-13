Путин назвал вопрос кибербезопасности самым важным в глобальном масштабе

Президент России Владимир Путин заявил в преддверии встречи с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, что вопрос кибербезопасности является в глобальном масштабе одним из самых важных.
Владимир Путин уточнил в рамках разговора с журналистами, что отключения целых систем приводят к тяжелым последствиям – именно поэтому вопрос кибербезопасности имеет высокую важность.
Напомним, президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня.
Отметим также, что ранее сегодня осведомленные источники сообщили телевизионной компании NBC, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен на саммите подать лидеру Российской Федерации Владимиру Путину "жесткий сигнал".
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