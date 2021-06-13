Член ОП Данюк заявил, что американские СМИ начали «создавать фон» для встречи Путина и Байдена

Аргументы Недели → Политика 13+

13 июня 2021, 13:19

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден в ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным намерен передать главе России "жесткий сигнал".

Никита Данюк выразил мнение, что для Джо Байдена саммит с Владимиром Путиным является лишней возможностью продемонстрировать, что он, в отличие от бывшего лидера США Дональда Трампа, намерен отстаивать национальные интересы страны и весьма жестко обсуждать темы, находящиеся в двухсторонней повестке.

Член Общественной палаты России в беседе с RT предположил, что подобные сообщения СМИ говорят о том, что информационная кампания уже стартовала – американская пресса, связанная с Белым домом, начала "создавать необходимый фон" для встречи Байдена и Путина и готовить общественность к тому, что глава США будет жестко говорить с российским коллегой и покажет ему "всю мощь евроатлантической солидарности".

Данюк, однако, заметил, что повестка ограничивается вопросами стратегической стабильности, а также двусторонними отношениями, поэтому на саммите для "упреков", вероятно, не останется места.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости