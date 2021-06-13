Путин заявил, что Россия ведет себя по отношению к США очень сдержанно

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13 июня 2021, 12:07 Источник: Смотрим

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва ведет себя очень сдержанно по отношению к Вашингтону. Политик добавил, что Россия не совершила ни одного шага для "усугубления положения".

Путин в рамках разговора с журналистами заявил, что Россия и прежде старалась вести себя достаточно сдержанно и не сделала ни одного шага, который мог бы ухудшить ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее сегодня осведомленные источники сообщили телевизионной компании NBC, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен подать лидеру Российской Федерации Владимиру Путину "жесткий сигнал".

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