Путин назвал целями встречи с Байденом восстановление личных контактов и налаживание прямого диалога

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13 июня 2021, 11:47 Источник: Смотрим

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках встречи с главой США Джо Байденом следует восстановить личные контакты, наладить прямой диалог, а также создать механизмы взаимодействия стран.

Российский лидер уточнил, что необходимо создать условия для совместной работы по направлениям, представляющим взаимные интересы РФ и США.

Владимир Путин обратил внимание на то, что об этом же говорит и Вашингтон – существует ряд вопросов, которые представляют инетерс и для России, и для Штатов. Речь идет, в чачтности, о стратегической стабильности, региональных конфликтах и заботе об экологии.

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