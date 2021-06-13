Путин назвал целями встречи с Байденом восстановление личных контактов и налаживание прямого диалога

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках встречи с главой США Джо Байденом следует восстановить личные контакты, наладить прямой диалог, а также создать механизмы взаимодействия стран.
Российский лидер уточнил, что необходимо создать условия для совместной работы по направлениям, представляющим взаимные интересы РФ и США.
Владимир Путин обратил внимание на то, что об этом же говорит и Вашингтон – существует ряд вопросов, которые представляют инетерс и для России, и для Штатов. Речь идет, в чачтности, о стратегической стабильности, региональных конфликтах и заботе об экологии.
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