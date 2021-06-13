Байден обсудил с итальянским премьером Драги политику в отношении России

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13 июня 2021, 07:51 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках саммита G7 провел встречу с премьер-министром Италии Марио Драги. Стороны, в частности, обсудили политику в отношении Российской Федерации.

Согласно данным пресс-службы Белого дома, Байден и Драги подчеркнули, что в 2021 году исполнилось 160 лет с того момента, как между США и Италией были установлены дипломатические отношения. Стороны условились в дальнейшем укрепить связи между странами.

Кроме того, президент Соединенных Штатов и итальянский премьер договорились совместно работать над "глобальными вызовами", среди которых были названы Россия, Китай и Ливия.

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