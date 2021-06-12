Политолог Светов объяснил слова Псаки о том, что США не отказываются от ответных мер в адрес России

Аргументы Недели → Политика 13+

12 июня 2021, 11:55 Источник: RT

Джен Псаки, фото: Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США никогда не отказываются от своих действий или ответных мер, в том числе в адрес России.

«Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о предстоящей встрече, сказал о том, что отношения США и России являются заложником внутренней политики США. Какой натиск на Байдена сейчас идёт, со всех сторон его обвиняют... Можно вспомнить, когда была подготовка к встрече Трампа с Путиным, то такой же шквал обвинений на него обрушили сторонники демократов», - отметил он RT.

Светов считает, что такими действиями администрация действующего президента США пытается защитить себя в ситуации, сложившейся во внутренней политике страны. По его словам, Байден вынужден «отбиваться», поэтому появляются подобные заявления. Необходимо «понимать реалии», в которых находится американский лидер, добавил эксперт.

Ранее Псаки назвала главную причину встречи Путина и Байдена в Женеве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости