Пушков о российско-американском саммите: «Байден явно настроен диктовать повестку дня»
12 июня 2021, 10:35
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков рассказал, как может вести себя президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.
«Байден явно настроен на то, чтобы диктовать повестку дня на саммите. Думаю, этого не произойдет», - написал он в своем Телеграм-канале.
Пушков считает, что американскому президенту придется услышать ряд вещей, которые он обсуждать не хочет. Сенатор рекомендует Байдену спросить своего бывшего шефа Барака Обаму, как это происходит. По его словам, «тот знает».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не будет отказываться от обсуждения тем, которые не хотят поднимать в Кремле. Американский лидер будет говорить с Владимиром Путиным «открыто».
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