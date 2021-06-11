Спецпредставитель генсека НАТО Аппатурай напомнил Украине, что к членству в альянсе «нет короткого пути»

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11 июня 2021, 13:20 Источник: ТАСС

эмблема НАТО, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Специальный представитель генерального секретаря НАТО, заместитель помощника генсека по политическим вопросам Джеймс Аппатурай напомнил Украине, что к членству в альянсе "нет короткого пути".

Джеймс Аппатурай подчеркнул в пятницу, 11 июня, что двери НАТО остаются для Украины открытыми, однако Киеву необходимо провести множество реформ на пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Спецпредставитель генсека организации Йенса Столтенберга заметил, что каждый потенциальный член НАТО должен провести широкий комплекс реформ, причем не только в сферах обороны и безопасности, но также в вопросах верховенства права, госуправления и стабилизации экономики.

Аппатурай, однако, уточнил, что для Украины реальна перспектива вступления в альянс. По его утверждению, данная позиция может быть подтверждена в рамках саммита в Брюсселе 14 июня.

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