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Global Times: саммит Путина и Байдена станет попыткой США выяснить позицию Москвы по двусторонним отношениям

, 12:24 Источник: Global Times

Global Times: саммит Путина и Байдена станет попыткой США выяснить позицию Москвы по двусторонним отношениям
президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Китайское издание Global Times выразило мнение, что грядущий саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена станет попыткой Вашингтона "прощупать" позицию Москвы по двусторонним отношениям.

Автор материала Ли Юнхай полагает, что одной встречи политиков недостаточно для того, чтобы наладить диалог между Россией и США, поскольку у сторон имеются глубокие противоречия. В частности, Вашингтон продолжит упрекать Москву из-за проблем в сферах защиты прав человека, свободы и демократии, а РФ в свою очередь будет сопротивляться, поскольку и у Америки существуют трудности в вышеуказанных областях.

Сотрудник Global Times также заметил, что теперь США противостоят Китаю со всех сторон и боятся, что Пекин и Москва еще больше сплотятся, если американской стороне не удастся "перетянуть" Россию на свою сторону.

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