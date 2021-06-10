Мишустин прекратил действие меморандума с США по «открытой суше»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 июня 2021, 21:40

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США по «открытой суше». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года», - говорится в тексте.

Отмечается, что министерство иностранных дел России уведомит Вашингтон о принятом решении.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости