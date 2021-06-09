В Белом доме заявили, что Байден намерен разговаривать с Путиным ясно и прямо

Советник американского президента по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите ясно и прямо.
По словам Джека Салливана, Джо Байден верит, что должен быть ясным и прямым "во всех аспектах встречи" с Владимиром Путиным.
Напомним, саммит лидеров Соединенных Штатов Америки и России состоится в Женеве 16 июня.
Ранее стало известно, что власти швейцарского города ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.