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В Белом доме заявили, что Байден намерен разговаривать с Путиным ясно и прямо

, 22:01 Источник: РИА "Новости"

В Белом доме заявили, что Байден намерен разговаривать с Путиным ясно и прямо
Белый дом, pixabay.com

Советник американского президента по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите ясно и прямо.

По словам Джека Салливана, Джо Байден верит, что должен быть ясным и прямым "во всех аспектах встречи" с Владимиром Путиным.

Напомним, саммит лидеров Соединенных Штатов Америки и России состоится в Женеве 16 июня.

Ранее стало известно, что власти швейцарского города ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением встречи Джо Байдена и Владимира Путина. 

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