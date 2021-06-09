В Белом доме заявили, что Байден намерен разговаривать с Путиным ясно и прямо

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июня 2021, 22:01 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

Советник американского президента по нацбезопасности Джек Салливан заявил, что президент США Джо Байден планирует разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите ясно и прямо.

По словам Джека Салливана, Джо Байден верит, что должен быть ясным и прямым "во всех аспектах встречи" с Владимиром Путиным.

Напомним, саммит лидеров Соединенных Штатов Америки и России состоится в Женеве 16 июня.

Ранее стало известно, что власти швейцарского города ввели запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов над городом и всей территорией Женевского кантона с 14 по 17 июня в связи с проведением встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости