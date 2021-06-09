Замглавы МИД Рябков не исключил дальнейшего ухудшения отношений России и США

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9 июня 2021, 19:19 Источник: ТАСС

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в среду допустил, что отношения России и США могут еще сильнее ухудшиться в дальнейшем, однако Москва приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить.

Сергей Рябков подчеркнул, что в настоящий момент риски являются серьезными, поэтому управление кризисами в отношениях Москвы и Вашингтона остается в повестке дня.

Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации добавил, что Москва твердо настроена использовать все шансы для обеспечения поступательного хода отношений с Соединенными Штатами Америки.

Ранее сегодня Сергей Рябков заявил, что времена разного рода перезагрузок в отношениях России и США остались в прошлом, в дальнейшем их не будет.

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