Замглавы МИД Рябков заявил, что времена перезагрузок в отношениях России и США остались в прошлом

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9 июня 2021, 18:25 Источник: ТАСС

замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, 9 июня, что времена разного рода перезагрузок в отношениях России и Соединенных Штатов Америки остались в прошлом, в дальнейшем их не будет.

Сергей Рябков подчеркнул, что не верит ни в какие перезагрузки в будущем, а также заметил, что лучше даже не углубляться в подобную терминологию.

Замглавы российского Министерства иностранных дел полагает, что РФ и Соединенные Штаты Америки должны пытаться расширить круг вопросов, по которым Москва и Вашингтон ищут договорные отношения.

Ранее сегодня президент США Джо Байден заявил, что намерен послать сигнал России и Китаю о единстве Штатов и Европы.

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