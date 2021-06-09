Байден заявил, что намерен «послать Путину сигнал» о единстве США и Европы

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9 июня 2021, 16:11 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в преддверии своей первой зарубежной поездки заявил в беседе с журналистами, что намерен послать сигнал России и Китаю о единстве США и Европы.

Уже сегодня Джо Байден отправится в Великобританию, где примет участие в саммите G7. В рамках первого зарубежного турне президента США запланированы также встречи на высшем уровне с руководством стран Североатлантического альянса и Евросоюза, а 16 июня в Женеве у политика намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Байден подчеркнул, что намерен "сделать ясным для Путина и Китая", что Европа и Соединенные Штаты крепко связаны, а также показать, что G7 "будет двигаться".

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