Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к «предметному разговору» с Лавровым в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к "предметному разговору" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция).
Дмитрий Кулеба по итогами встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом подчеркнул, что согласен вести "предметный разговор" с Сергеем Лавровым как по вопросам в сфере безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования в Донбассе.
Кулеба также выразил благодарность властям Германии и Франции за усилия, которые они прилагают в "нормандском формате", но заметил, что необходимо "делать больше".
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