Креативные индустрии помогу региону создать положительный имидж

Аргументы Недели → Политика 13+

9 июня 2021, 07:22 Татьяна Михайлова Источник: «Полит 74»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Эксперты рассказали, зачем Челябинской области развивать креативные индустрии.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», губернатор Алексей Текслер в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в обсуждении преимуществ, которые могут появиться у регионов благодаря развитию креативных индустрий.

Эксперты, опрошенные изданием «Полит 74», поделились мнением, почему креативные индустрии должны стать важной частью политики субъектов. Политтехнолог, руководитель проекта MandatRF Евгений Маклаков считает, что креативная индустрия сможет создать положительный бренд региона, выгодно подчеркнуть его отличия и на примере Южного Урала объяснил, как это работает. У Челябинской области есть годами накопленный имидж территории с экологическими проблемами. «И сколько мы бы не вкладывались в экологию, как бы далеко на этом пути не продвинулись, негативный имиджевый шлейф нам еще долго будет портить настроение», — отметил Евгений Маклаков. — Уверен, что перебить «негативную» память можно лишь в случае, если сверху ее положить позитивную историю, яркую картинку. Креативная индустрия вполне может справиться с этой задачей».

Среди других преимуществ эксперты назвали консолидацию регионального сообщества, а также создание возможностей для личного роста.

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