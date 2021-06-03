Алексей Текслер: «У всех должна быть возможность реализовать себя»

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3 июня 2021, 07:44 Татьяна Михайлова

Фото — пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава региона принял участие в обсуждении, которое прошло в рамках заседания рабочей группы по созданию экосистемы креативных индустрий и сервисной экономики в России. На примере Южного Урала Алексей Текслер рассказал, как развитие креативной индустрии может помочь субъектам страны остановить отток молодежи. Он подчеркнул, что привлекательность регионов зависит от многих факторов, в их числе — социальная инфраструктура, жилье, рабочие места. При этом, условия для развития должны быть доступными. «У всех должна быть возможность реализовать себя на территории того региона, где они находятся», — отметил губернатор Челябинской области.

Напомним, что на Южном Урале есть крупные проекты по развитию креативной индустрии. Один из них — «Свобода 2». Это офисы для творческих резидентов и проведения различных мероприятий, созданные на территории бывшего промышленного предприятия. Другой проект — технологическая витрина «РROПуск».

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