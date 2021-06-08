В МИД заявили, что Россия будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада

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8 июня 2021, 20:23 Источник: РИА "Новости"

МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко вечером во вторник, 8 июня, заявил, что Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада.

Александр Грушко в рамках разговора с журналистами в кулуарах форума "Примаковские чтения" заявил, что если российская сторона будет продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, то будет отвечать и жестко отстаивать свои интересы.

Замглавы МИД РФ также уточнил сегодня, что под давлением подразумеваются, в частности, санкции.

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