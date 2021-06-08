Аргументы Недели Политика 13+

В МИД заявили, что Россия будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада

, 20:23 Источник: РИА "Новости"

В МИД заявили, что Россия будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада
МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко вечером во вторник, 8 июня, заявил, что Москва будет жестко отвечать на любое давление со стороны Запада.

Александр Грушко в рамках разговора с журналистами в кулуарах форума "Примаковские чтения" заявил, что если российская сторона будет продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, то будет отвечать и жестко отстаивать свои интересы.

Замглавы МИД РФ также уточнил сегодня, что под давлением подразумеваются, в частности, санкции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Экономика

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк ожидает рекордного за 80 лет роста мировой экономики

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021 год на 1,5 процентного пункта по сравнению с январскими ожиданиями – до 5,6%, что станет рекордным восстановлением после рецессии за 80 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью