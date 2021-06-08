Россия готовится к новым санкциям

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8 июня 2021, 11:20

Крупный российский бизнес считает, что страна начнёт перенимать опыт Ирана, который перешёл на альтернативные способы расчёта в международной торговле. Правда, использование криптовалюты в торговых операциях заметного результата Тегерану не принесло.



В Российском союзе промышленников и предпринимателей уверены в эффективности использования криптовалюты для обхода западных санкций. Бизнесмены даже обратились в парламент, чтобы вопрос обхода ограничений по платежам был рассмотрен на законодательном уровне. Западные санкции не должны оказывать влияния на политику и экономику страны, считает президент РСПП Александр Шохин.



Российские чиновники стали активнее рассматривать идею отказа от американского доллара. При этом альтернативой видят только европейскую валюту. Однако уйти от доллара так просто не получится. 80% расчётов по внешнеэкономическим операциям производится в американской валюте.



Настроения по переходу на альтернативные способы расчёта у чиновников и бизнесменов связаны с угрозами Брюсселя отключить Россию от системы SWIFT. В последние месяцы эту идею поддерживают и США.





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