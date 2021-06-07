Кремль: Путин пообщается с журналистами после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин пообщается с кремлевским пулом после встречи с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В любом случае с кремлевским пулом президент Путин пообщается по завершении программы", – подчеркнул Песков в рамках разговора с журналистами.
Вопрос совместной пресс-конференции российского и американского лидеров по итогам саммита в настоящий момент проговаривается, поэтому данный пункт программы пока не является подтвержденным. В Кремле уточнили, что это должно быть обоюдное решение.
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