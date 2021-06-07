Политолог Шаповалов оценил заявление Блинкена об ответе США в случае «агрессии» со стороны России

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7 июня 2021, 11:25

госсекретарь США Энтони Блинкен, Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон готов ответить на любые "агрессивные" действия Москвы.

Владимир Шаповалов заметил, что в данном случае следует учитывать два разных события – встречу президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдна, которая состоится 16 июня, а также информационные атаки на Россию, которые идут регулярно и не прекращаются. "Заявление Блинкена – из этого ряда. По сути, оно направлено как в отношении внутриамериканского избирателя, так и в отношении европейских союзников, и в меньшей степени в отношении России", – подчеркнул политолог в разговоре с RT.

Эксперт напомнил, что решение Байдена встретиться с Путиным привело к яростной реакции со стороны его оппонентов, прежде всего республиканцев, вследствие чего Блинкен фактически проводит полемику с оппонентами администрации внутри США, а также подает сигналы европейским союзникам страны.

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