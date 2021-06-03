Постпред России при ЕС Чижов заявил, что Александра Македонского отравили «Новичком»

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3 июня 2021, 20:51 Источник: РИА Новости

Владимир Чижов, фото: Mission of Russia EU/Globallookpress.com

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя обвинения ЕС в использовании боевого химического вещества, заявил, что Александра Македонского в свое время тоже отравили Александр Петров и Руслан Боширов – российские агенты.

«Нашим недоброжелателям зачастую, к сожалению, даже фантазии теперь не хватает. То и дело появляются одни и те же версии о некой химической субстанции, которая почему-то никого не убивает, такая страшная. И всего две фамилии людей, которые занимаются вот организацией тех или иных акций», - высказал в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума.

Чижов отметил, что хотел бы закрыть эту тему, поэтому признается, что «Александра Македонского отравили "Новичком" Петров и Боширов».

При этом он добавил, что отношения Москвы и Брюсселя находятся в плачевном состоянии и продолжают развиваться по негативному сценарию. По его словам, «ЕС загнал себя в ловушку», увязав нормализацию отношений с выполнением Минских соглашений, «которые саботируются Украиной с целью сохранения европейских санкций против России».

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