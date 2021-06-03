Постпред России при ЕС Чижов заявил, что мир столкнулся с «пандемией санкций»

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов в рамках Петербургского международного экономического форума днем в четверг, 3 июня, заявил что мир в последнее время столкнулся с "пандемией санкций".
Владимир Чижов заметил, что ЕС стал одним из активных игроков на санкционном поле. "Я боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия", – подчеркнул постпред России при Евросоюзе, отметив, что страны Европы ввели санкции в отношении 32 стран, среди которых не только РФ и Китай, но также государства-кандидаты на вступление в союз или "кандидаты в кандидаты" – Турция, Босния и Герцеговина.
Чижов обратил внимание на то, что ранее традиционная формула Евросоюза заключалась в том, что санкции являются последним средством воздействия, однако, сейчас это далеко не так.
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