Постпред России при ЕС Чижов заявил, что мир столкнулся с «пандемией санкций»

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3 июня 2021, 13:32 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов в рамках Петербургского международного экономического форума днем в четверг, 3 июня, заявил что мир в последнее время столкнулся с "пандемией санкций".

Владимир Чижов заметил, что ЕС стал одним из активных игроков на санкционном поле. "Я боюсь, что у нас уже не эпидемия санкций, а пандемия", – подчеркнул постпред России при Евросоюзе, отметив, что страны Европы ввели санкции в отношении 32 стран, среди которых не только РФ и Китай, но также государства-кандидаты на вступление в союз или "кандидаты в кандидаты" – Турция, Босния и Герцеговина.

Чижов обратил внимание на то, что ранее традиционная формула Евросоюза заключалась в том, что санкции являются последним средством воздействия, однако, сейчас это далеко не так.

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