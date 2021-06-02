Кремль: решение о пресс-конференции после встречи Путина и Байдена в Женеве пока не принято

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2 июня 2021, 17:56 Источник: ТАСС

Кремль, pixabay.com

В Кремле вечером в среду, 2 июня, заявили, что вопрос, будут ли президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден проводить пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, пока не решен.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что также предстоит определить формат работы СМИ на саммите Россия – США.

Говоря о начале аккредитации журналистов на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, которую к настоящему моменту открыли в Женеве, представитель Кремля пояснил, что речь идет об аккредитации, которую организовала Швейцария "как принимающая сторона".

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