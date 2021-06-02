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В Кремле ответили на вопрос о будущем Украины без Донбасса

, 13:57 Источник: РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о будущем Украины без Донбасса
Кремль, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналиста о судьбе Украины при гипотетическом отделении Донбасса. По его словам, такие обсуждения начинать неуместно.

«Я, честно говоря, не совсем понял этот вопрос. Вряд ли такие эвентуальные рассуждения уместны. Я бы не стал их делать», - высказал официальный представитель Кремля.

Ранее финские СМИ опубликовали материал, в котором говорится, что Москва якобы использует Донбасс в качестве инструмента «сдерживания» Украины. Кроме того, автор статьи считает, что передача региона под контроль РФ стала бы гениальным стратегическим решением Киева.

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