Глава «Ростеха» сравнил антироссийские санкции с войной со стороны Запада

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2 июня 2021, 07:32 Источник: РБК

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что России следует подготовиться к жестким санкциям со стороны западных стран, по сути означавших войну. По его словам, сделано «все возможное», чтобы усложнить жизнь.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война», - высказал он.

Чемезов считает, что Россия должна быть готова к новым ограничениям, но американцы и европейцы «к этой войне» не готовы. Он отметил, что у Москвы и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с Вашингтоном объем торговли небольшой, следовательно, «зависимости никакой нет». При этом из-за санкций европейские страны лишаются возможности продавать в РФ свою продукцию, добавил глава «Ростеха».

«Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», - резюмировал Чемезов.

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