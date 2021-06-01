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Reuters: Евросоюз готовит санкции в отношении представителей ряда ведомств Белоруссии

, 19:11 Источник: Reuters

Reuters: Евросоюз готовит санкции в отношении представителей ряда ведомств Белоруссии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Информационное агентство Reuters сообщило, что ЕС готовит санкции в отношении примерно десятка представителей некоторых ведомств Белоруссии, в частности, министерств обороны и транспорта республики.

Агентство, ссылаясь минимум на три дипломатических источника, сообщило, что санкции Евросоюза коснутся высокопоставленных чиновников министерств обороны и транспорта Белоруссии, гражданской авиации, военнослужащих ВВС, а также официального лица аэропорта Минска.

Кроме того поступили данные о том, что будет введен запрет на сотрудничество с ЕС для еще одного госпредприятия республики из авиационного сектора.

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