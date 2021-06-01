Лавров заявил, что НАТО вынашивает планы, способные нанести вред России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД БРИКС в формате видеоконференции во вторник заявил, что Североатлантический альянс вынашивает планы, которые могут навредить РФ.
По словам Сергея Лаврова, об этом свидетельствует нежелание НАТО выполнять взятые на себя обязательства, в частности, речь идет о соблюдении принципа неделимости безопасности, который заключается в том, что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других.
"Я хочу ошибаться", – заметил российский дипломат. Министр также напомнил, что прекращение приближения Североатлантического альянса к границам РФ является одним из обязательств, которые ранее взял на себя Брюссель.
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