Лавров заявил, что НАТО вынашивает планы, способные нанести вред России

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1 июня 2021, 17:56 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД БРИКС в формате видеоконференции во вторник заявил, что Североатлантический альянс вынашивает планы, которые могут навредить РФ.

По словам Сергея Лаврова, об этом свидетельствует нежелание НАТО выполнять взятые на себя обязательства, в частности, речь идет о соблюдении принципа неделимости безопасности, который заключается в том, что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других.

"Я хочу ошибаться", – заметил российский дипломат. Министр также напомнил, что прекращение приближения Североатлантического альянса к границам РФ является одним из обязательств, которые ранее взял на себя Брюссель.

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