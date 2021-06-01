Лавров заявил, что Москва готова возобновить диалог в рамках Совета «Россия-НАТО»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 1 июня, заявил, что страна готова возобновить контакт в рамках Совета "Россия-НАТО". По словам дипломата, диалог должен начаться между военными.
Сергей Лавров заметил, что военным следует начать разговаривать о том, какова в настоящий момент реальная ситуация на земле, в частности, с учетом "грубейшего нарушения" коллегами по НАТО договоренностей, которые были заключены в конце 90-х годов прошлого века, о том, что альянс не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов организации.
Напомним, ранее сегодня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил что НАТО готова к диалогу с Россией и делала соответствующие предложения, однако ключ к улучшению отношений находится в руках Москвы.
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