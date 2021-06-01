Маас заявил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил днем во вторник, 1 июня, что НАТО готова к диалогу с Россией и делала соответствующие предложения, однако ключ к улучшению отношений находится в руках Москвы.
Хайко Маас сегодня в рамках пресс-конференции перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса заметил, что в НАТО готовы к диалогу с РФ, однако улучшение отношений зависит от действий Москвы.
Руководитель МИД ФРГ также заявил о необходимости "усиления политических мускулов" альянса в свете вызовов современности.
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