Маас заявил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве

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1 июня 2021, 15:57 Источник: ТАСС

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Florian Gaertner/photothek.de vi

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил днем во вторник, 1 июня, что НАТО готова к диалогу с Россией и делала соответствующие предложения, однако ключ к улучшению отношений находится в руках Москвы.

Хайко Маас сегодня в рамках пресс-конференции перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса заметил, что в НАТО готовы к диалогу с РФ, однако улучшение отношений зависит от действий Москвы.

Руководитель МИД ФРГ также заявил о необходимости "усиления политических мускулов" альянса в свете вызовов современности.

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