Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от грядущей встречи Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не строит иллюзий по поводу "прорывов и исторических решений" по итогам грядущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Москве во вторник, 1 июня, однако, подчеркнул, что сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц является очень важным. По словам дипломата, подобные контакты нужно всячески поддерживать.
Глава МИД России уточнил, что Владимир Путин и Джо Байден должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих территорий и на глобальной арене в целом.
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