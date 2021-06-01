Лавров рассказал об ожиданиях Москвы от грядущей встречи Путина и Байдена

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1 июня 2021, 17:09 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не строит иллюзий по поводу "прорывов и исторических решений" по итогам грядущей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции в Москве во вторник, 1 июня, однако, подчеркнул, что сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц является очень важным. По словам дипломата, подобные контакты нужно всячески поддерживать.

Глава МИД России уточнил, что Владимир Путин и Джо Байден должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих территорий и на глобальной арене в целом.

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