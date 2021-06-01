ТАСС: Аудитор Счетной палаты Михаил Мень подал заявление об отставке

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень подал заявление об отставке. Информацию о Мене сообщил источник ТАСС в Совете Федерации. Комитет верхней палаты парламента предлагает президенту РФ назначить первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову аудитором Счетной палаты вместо Меня.
Михал Мень - бывший губернатор Ивановской области. Суд прекратил уголовное преследование сразу двух экс-губернаторов Ивановской области — Михаила Меня и Павла Конькова, обвинявшихся в причастности к хищению 700 млн руб. Дело закрыли в связи с истечением срока давности.
Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвинявшегося в причастности к хищению 700 млн руб. из бюджета региона.
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