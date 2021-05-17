РБК: Суд закрыл уголовные дела против двух экс-губернаторов Меня и Конькова обвинявшихся в причастности к хищению 700 млн руб.

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17 мая 2021, 18:41

Фото: соцсети

Суд прекратил уголовное преследование сразу двух экс-губернаторов Ивановской области — Михаила Меня и Павла Конькова, обвинявшихся в причастности к хищению 700 млн руб. Дело закрыли в связи с истечением срока давности.

Тверской суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня, обвинявшегося в причастности к хищению 700 млн руб. из бюджета региона. Пресс-секретарь суда сообщил РБК, что дело прекращено «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

«Уголовное дело против экс-губернатора Меня прекращено в связи с истечением срока давности, который истек 22 апреля. Подписка о невыезде с него снята», — сообщил РБК адвокат Мурад Мусаев.

Одновременно суд прекратил дело и против еще одного бывшего губернатора Ивановской области — Павла Конькова, проходившего по тому же делу, что и Мень, а также бывшего управляющего директора «Ивановского бройлера» Дмитрия Гришина. Основанием для закрытия дела опять-таки стало истечение срока давности.

В ноябре 2020 года на заседании Совета Федерации генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил сенаторам о наличии «достаточных доказательств» причастности Меня к хищениям. Хищениями, по словам Краснова, руководил сам Михаил Мень (он мог заключать от имени областного правительства соглашения о предоставлении бюджетного кредита и фактически распоряжаться им), а подписи на документах о выделении средств из бюджета области «Ивановскому бройлеру» ставил его первый заместитель Павел Коньков (впоследствии губернатор области), которого Мень назначил исполняющим обязанности председателя правительства — хотя сам находился на рабочем месте.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год, в 2013–2018 годах был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, с 2018 года он работает аудитором Счетной палаты. Его задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, будучи главой Ивановской области, Мень руководил хищениями, организованными чиновниками правительства региона совместно с бенефициарами группы «Продо» — крупным производителем мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.

Кто из Российских чиновников был под следствием?

Михаил Мень, экс-глава Минстроя, аудитор Счетной палаты; Виктор Ишаев, экс-министр по развитию Дальнего Востока; Михаил Абызов, экс-министр по вопросам «открытого правительства»; Евгений Адамов, экс-министр по атомной энергии; Анатолий Сердюков, экс-министр обороны; Алексей Улюкаев, экс-министр экономического развития; Сергей Сторчак, замминистра финансов; Алексей Бажанов, бывший замглавы Минсельхоза; Владимир Артамонов, бывший замглавы МЧС; Григорий Пирумов, бывший замминистра культуры.

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